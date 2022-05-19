AYM’den Canan Karatay açıklaması

Anayasa Mahkemesi’nden Canan Karatay hakkında verilen meslekten men kararı hakkında açıklama geldi.

Prof. Dr. Canan Karatay’a, televizyon programlarındaki şeker yükleme testine ilişkin tıbbi içerikli açıklamaları nedeniyle 15 gün geçici olarak meslekten men cezası verilmişti. Anayasa Mahkemesi (AYM), Karatay hakkındaki ‘meslekten geçici alıkoyma’ kararını ‘ifade özgürlüğü ihlali’ saydı.

Canan Karatay, “Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor” şeklindeki açıklaması nedeniyle şikayet edilmişti. Ünlü profesör, 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı televizyon programlarında hamilelere şeker yükleme testi yapılmamasının, anne karnındaki bebeklere zarar verdiğini söylemiş ve yapan doktorları da eleştirmişti.

GEÇİCİ SÜREYLE MESLEKTEN MEN CEZASI VERİLMİŞTİ

Karatay’ın eleştirisinin ardından İstanbul Tabip Odası, Karatay hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma sonucunda Karatay’a 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men cezası verildi. Olay sonrası Canan Karatay, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

AYM’DEN CANAN KARATAY KARARI

AYM, kararında anayasanın 26’ncı maddesine göre herkesin ifade özgürlüğünün bulunduğunu, bunun ancak kanunda belirtilen şartlarda sınırlandırılabileceğini, Karatay’ın açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının da ifade özgürlüğüne müdahale anlamı taşıdığını açıkladı. Mahkeme, yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 12. İdare Mahkemesine gönderilmesini de kararlaştırdı.