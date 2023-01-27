AYM’den flaş karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin nihai kararın seçim sonrasına bırakılması talebini oy birliği ile reddetti. HDP’nin Hazine yardımı blokesine yönelik savunması için de 15 günlük ek süre verildi.

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılması istemli davada dosyanın görüşülmesinin seçim sonrasına ertelenmesi talebini reddetti. Öte yandan AYM, tedbire ilişkin savunmanın yapılması için 15 gün ek süre verilmesine, 14 Mart Salı günü partinin esasa ilişkin savunmasını yapması kararı verdi.

HDP’nin kapatılması istemli davada, Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM’ye başvurduklarını açıklamıştı.

Kapatma davasıyla ilgili süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, sözlü açıklamasını 10 Ocak 2023’te yaptı.

HDP yetkililerinin, belirlenecek bir günde sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.