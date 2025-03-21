Aymod Fuarı, Ayakkabı Sektörünü Buluşturdu

ULUSLARARASI AYMOD FUARI YENİ TENDENSİYONLARLA DOLU

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Uluslararası AYMOD Ayakkabı ve Moda Fuarı, sektörden binlerce markayı ve profesyoneli bir araya getiriyor. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından organize edilen fuar, 500’den fazla firmanın katılımıyla, 35’ten fazla ülkeden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Fuarda; kadın, erkek ve çocuk ayakkabılarının yanı sıra klasik, spor ve el yapımı modeller gibi geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor. AYMOD, 36 yıldır kesintisiz düzenlenen ve Türk ayakkabı sektörünün en köklü organizasyonu olma özelliğine sahip. Fuar, sektörün en önemli uluslararası buluşma noktası olarak tanımlanıyor.

LUFİAN, HIZLA YENİ PAZARLARA AÇILIYOR

Fuar katılımcılarından biri olan Lufian, Türkiye genelinde 150’yi aşkın mağaza ile hizmet sunuyor. Lufian Ayakkabı Satış Müdürü Erdem Çatalçam, bu yıl Mısır’a da açıldıklarını ve yaklaşık 300 çalışana sahip olduklarını ifade ediyor. Çatalçam, “Piyasaya hızlı bir giriş yaptık ve müşterilerimizle birlikte satışlardan memnunuz” diyor. Fuarın katılım sebepleri hakkında ise, “Biz de bu işte varız. Bundan sonra piyasadayız, ona göre hareket edin gibi bir durumumuz söz konusu” diyerek rakiplerine mesaj veriyor.

KENDİ PAZARINI YARATAN MARKALAR

Kendi markasını yaratan Levent Aksin, fuarın sağladığı faydaları yadsımanın mümkün olmadığını belirtiyor. 1979 yılında bir atölyede başlayan hikayesinin Ortadoğu, Orta Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika gibi bölgelere ihracatla devam ettiğini anlatan Aksin, “Fuarın faydası olmuyor desek yanlış olur. Kendi pazarımızı kendimiz oluşturuyoruz tüm dünyada, ancak bu fuarın katma değerimize tabii ki faydası var” açıklamasını yapıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VURGUSU

Suespadril markasının kurucusu Özlem İkiışık Barutçu, fuarda kadın emeği ve sürdürülebilir üretim konusuna dikkat çekiyor. Barutçu, “Markamızın adı Suespadril, kızımın adı. Çok eski bir ayakkabıcı ailesiyiz ve sonradan başka bir marka kurduk. Üretimimize tamamen el yapımı espadrillerle başladık. Ürünlerimizin hepsi sürdürülebilir malzemelerle üretiliyor ve kadın emeğini, kadın istihdamını ön plana çıkarıyoruz. Bu ekonomik şartlarda insanların yüzünü güldürecek bir koleksiyon yaratmayı hedefliyoruz” şeklinde konuşuyor.