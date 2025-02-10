Aynasını Kıran Motokuryeyi Ezen Sürücü Tutuklandı

Olayın Ayrıntıları

İstanbul Pendik’te dün yaşanan bir olayda, bir otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsü ile yaşadığı tartışmanın ardından onu aracıyla ezerek belini kırdı. 34 EH 6467 plakalı araç sürücüsü Vedat K., 34 KYG 127 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih F. ile trafikte bir çatışma yaşadı. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü otomobilin dikiz aynasını yumrukladı. Geçen tartışmanın ardından, sinirlenen otomobil sürücüsü, aracını motosiklet sürücüsünün üzerine sürdü.

Motokuryenin Durumu

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, sürüklenerek park halindeki bir çekici ile otomobil arasında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, sürücüyü araçtan çıkarmak adına harekete geçti ancak Vedat K. kaçmaya çalışarak trafikteki diğer araçlara çarptı. Yaralı olarak Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Fatih F., hastanede Ekol TV’ye olay hakkında açıklama yaptı. “Bu canilikten başka bir şey değil.” diyerek yaşadıklarını anlatan motosiklet sürücüsü, tutanak tutmak yerine Vedat K.’nin olay yerinden kaçtığını ve motosikletinin hasar gördüğünü ifade etti.

Sakatlık ve Tedavi Süreci

Motosiklet sürücüsü, “Akciğerlerim söndü, kaburgamda 9 kırık var. Karaciğerimde yırtık var, kanamam var ve hala kan çekiliyor. Tedavim sürüyor, ameliyat durumum belli değil.” diyerek sağlık durumuna dair bilgi verdi. Olay sonrası, polis tarafından gözaltına alınan Vedat K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığa çıkarılmasının ardından, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Vedat K., “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.

Vedat K.’nin İfadesi

Savcılıkta ifade veren Vedat K., trafikteki tartışmanın yol verme meselesi nedeniyle çıktığını ve kendisine hakaret edildiğini öne sürdü. İki motosiklet sürücüsünün kendisine tehditkar sözler söylediğini belirten Vedat K., motosiklet sürücüsünün aracının aynasını kırdığını ve o anki şokla gazla frenin yerini karıştırarak çarptığını savundu. Kendisine hakaret eden ve tehditte bulunan motosiklet sürücüsünden şikayetçi olduğunu ekledi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olayın hemen ardından, çevredeki güvenlik kameraları olayı anbean kaydetti. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün aracın aynasını kırdığı, otomobil sürücüsünün ona çarparak savurduğu ve ardından ağır yaralı olarak çekicinin altına girdiği yer alıyor.