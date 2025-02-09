Aynasını Kıran Motokuryeyi Ezen Sürücü Tutuklandı

İSTANBUL’DA TRAFİK KAZASI

İstanbul’da, bir sürücü motokuryeyi aracının altında ezip belini kırdı. Olay, dün öğle saatlerinde Pendik’te gerçekleşti. İddiaya göre, 34 EH 6467 plakalı otomobil sürücüsü Vedat K. ile 34 KYG 127 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih F. arasında trafik tartışması yaşandı. Tartışma büyüyünce motosiklet sürücüsü, otomobilin dikiz aynasını yumrukladı. Sinirlenen otomobil sürücüsü, aracını Fatih F.’nin üzerine sürmeye başladı.

EZİLİP AĞIR YARALANDI

Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle sürüklenerek park halindeki bir çekici ile otomobil arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar, yaralı sürücüyü araçtan çıkarmak için harekete geçti. Olay sonrası motosiklet sürücüsü, Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne yaralı halde kaldırıldı.

OLAY ANINI KAMERAYLA ANLATTI

Hastanede tedavi süreci devam eden Fatih F., Ekol TV’ye olay anını şu sözlerle aktardı: “Bu canilikten başka bir şey değil.” Motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsü Vedat K.’nin kendisine arkadan çarptığını ve tutanak tutmak yerine olay yerinden kaçtığını belirtti. “Beni iki arabanın arasına sıkıştırdı. Uğraşacağım hakkımı arayacağım.” diye ekledi. Sağlık durumu hakkında bilgi vererek, “Karaciğerimde yırtık var, kanamam var.” diye ifade etti.

YETKİLİLER ADLIYDA

Olayın hemen ardından polis, otomobil sürücüsü Vedat K.’yi gözaltına aldı ve emniyete götürdü. Sonrasında işlemleri tamamlanan sürücü, polis eşliğinde adliyeye sevk edildi. Savcılığa çıkarılan Vedat K.’nin ifadesinin alınmasının ardından, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli V.K.’nın “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

SAVCILIĞA VERDİĞİ İFADE

Savcılıktaki ifadesinde Vedat K., motosiklet sürücüsü ile yol verme konusunda tartıştıklarını, ardından kendisine tehdit ve hakaret içerikli sözler söylendiğini öne sürdü. Daha sonra kurye olan şahsın aracının solundan sağ tarafına geçip sağ dikiz aynasını kırdığını söyleyerek, “O anki şokla gazla frenin yerini karıştırdım.” şeklinde beyan etti. Ayrıca, “Yaptığım eylemin tek amacı mal ve can güvenliğimi korumaktı.” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Yaşanan olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün otomobilin aynasını kırıp yoluna devam ettiği, otomobil sürücüsünün motokuryeye çarparak savurduğu ve ardından çekiciye girerek ağır yaralanan motokuryenin vatandaşlar tarafından kurtarılma anları yer alıyor.