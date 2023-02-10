Aynı enkazdan 6 mucize

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem tüm ülkeyi sarsarken, kurtarılan vatandaşlar sevince neden oluyor.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana geldi. 7,7’lik bu depremin ardından saat 13.24’te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Depremin yaşandığı illere çok sayıda arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor…

Son iyi haber Hatay’dan geldi. Ekipler, Armutlu Mahallesi Işık Sokağı’ndaki bir binanın enkazında sağ kalanların olduğunu tespit etti.

Çalışmalar sonucu 3 katlı evin enkazından önce 1,5 yaşındaki Yusuf Hüseyin, 20 dakika sonra da 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed Hüseyin 105’inci saatte kurtarıldı.

Muhammed, kurtarma sırasında ekiplerden kavurma ile kola istedi. Kurtarma ekibinin lideri, Muhammed ambulansa binerken “Beni bul, sana kavurma kola ısmarlayacağım.” dedi.

HATAY’DA AYNI ENKAZDAN 8. KURTULUŞ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yıkılan Arzu Apartmanı enkazında çalışan arama-kurtarma ekipleri, 9 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

Çalışmalar sonucunda depremden 101 saat sonra 8 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Arama-kurtarma ekipleri tarafından bir koridor oluşturuldu. Ardından 7 ve 8. kurtuluş da geldi.

101 SAAT SONRA ANNE VE OĞLU KURTARILDI

Diyarbakır’da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı’nda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat’a ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101’inci saatte kurtarıldı.

Yaralı çıkarılan anne ve oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HATAY’DA 101. SAATTE BİR KİŞİ ENKAZDAN KURTARILDI

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’ndeki sitede, 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Termal kamera ve ses dinleme cihazları kullanan ekipler, saat 23.00’ten itibaren yoğunluk verdikleri alanda inşaat mühendisi 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş’a ulaştı.

Enkazdan çıkarılan Yiğitbaş, alkışlarla ambulansa taşındı.

Çalışmalar sırasında Yiğitbaş ile konuşarak enkazdan çıkarıldığında kendisine sarılacağı sözünü veren kurtarma görevlisi Mustafa Aydın da ambulansa koştu. Aydın, sedyedeki Yiğitbaş’a sarılarak sözünü tuttu.

Bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

100. SAATTE İKİ KİŞİ KURTARILDI

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da 100. saatte iki kişi enkaz altından kurtarıldı.

ENKAZ ÇALIŞMALARININ 96. SAATİNDE GELEN KURTULUŞ

Hatay’daki enkaz kaldırma çalışmalarında 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK) Hatay’da katıldığı çalışmalarda 1,5 yaşındaki kız çocuğu Sela Elbarazi’yi ve aynı aileden dört kişiyi 96 saatin ardından enkaz altından sağ çıkardı.

Enkaz altından sağ kurtarılan Sela Elbarazi sağlık ekibine teslim edilirken ekipler sevinç gözyaşı döktü.

BEBEK SESİ DUYULDU

Hatay Antakya Ürgan Paşa Mahallesi, Şehit Mehmet Duran Caddesi, Huzur Apartmanı, 14 numarada çalışma yapan Pendik Belediyesi arama kurtarma ekipleri bebek sesi duyarak çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yoğun çabalar sonrası 1,5 yaşındaki Sela bebek enkazdan sağ çıkarıldı. Ardından Sela’nın anne babası, kardeşi ve dayısı da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

10 GÜNLÜK YAĞIZ VE ANNESİ 90. SAATTE KURTARILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Yağız Ulaş isimli 10 günlük bebeği, depremden yaklaşık 90 saat sonra annesiyle enkazdan kurtardı.

4. GÜN GELEN MUCİZELER

Kahramanmaraş’ta Trabzon Bulvarı üzerinde yıkılan Kardeşler Apartmanı’nın enkazından Eda Büyükçapar (23), İsmail ve İbrahim isimli 3 kişi 83 saat sonra sağ çıkarıldı.

BİR ÇİFT 88 SAAT SONRA KURTARILDI

Slovakya’dan Hatay’a gelen ekipler Cebrail Mahallesi’nde yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Slovak ekiplerin arama kurtarma köpekleriyle yaptığı çalışmada bir binanın enkazında sağ kişilerin olduğu tespit edildi.

Slovak ve Türk ekiplerin çalışmasıyla Halepli 45 yaşındaki Tevfik Atraş ile eşi 40 yaşındaki Hamide Abude depremden 88 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

4 KİŞİLİK AİLE ASANSÖRDEN KURTARILDI

Elbistan ilçesindeki çalışmalar kapsamında Pınarbaşı Mahallesindeki 7 katlı bir apartmanın enkazından ses duyan ekipler çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Kazı çalışmalarının ardından sesin asansör kabininden geldiğini tespit eden ekipler, baba Yusuf, anne Beşire ile çocukları Sermes (15) ve Zeliha’ya (9) ulaştı.

Depremin üzerinden geçen 84 saatin ardından kurtarılan 4 kişilik Kılıç ailesi, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 KARDEŞ 82 SAAT SONRA KURTARILDI

Malatya’da yıkılan binanın enkazında kalan Furkan (5) ve Doğukan (11) Özbay kardeşler, kedileriyle birlikte 82 saat sonra sağ çıkarıldı.

82. SAATTE MUCİZE

Büyük depremlerin 4. gününde umut devam ederken Diyarbakır’da depremde yıkılan binanın enkazından 82 saat sonra 8 yaşındaki Beşir Yıldız sağ olarak çıkarıldı.

81. SAATTE DÖRT MUCİZE KURTULUŞ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki 6 katlı bir binanın enkazından önce bir kadın sonra da yetişkin bir erkek çıkarıldı.

Aynı dakikalarda Kahramanmaraş’ta da biri çocuk iki kişi enkaz altından çıkarıldı.

6 AYLIK BEBEK 82 SAAT SONRA KURTARILDI

Adıyaman’da enkaz altında kalan 6 aylık Yiğit Çalış adlı bebek 82 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

BİR ÇİFT İLE 3 ÇOCUĞU 82 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay’ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi’nde depremde yıkılan bir apartmanın enkazında kalan anne, baba ile 3 çocuğu depremden yaklaşık 82 saat sonra kurtarıldı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK 79 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay’da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar, depremden 79 saat sonra kurtarıldı.

Betonları duvar delici aletlerle kesip koridor oluşturan ekipler, uzun uğraşlar sonucu 2 yaşındaki Mert Tatar’a ulaştı.

Depremden 79 saat sonra enkazdan kurtarılan Tatar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 KARDEŞ 83 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay’ın Antakya ilçesinde Mehmet ve Azize İnce kardeşler, depremden 83 saat sonra bir binanın enkazından sağ kurtarıldı.

77 SAAT SONRA 20 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

Malatya’da arama kurtarma çalışmasını sürdüren ekipler, eğitimli köpek ‘Köpük”ün tepki vermesinin ardından 6 katlı bir binanın birinci katında olduğu belirlenen Meral Nakır’a (60), 20 saatlik bir çalışma ile ulaşarak depremden 77 saat sonra canlı kurtarmayı başardı.

3 KİŞİ DEPREMDEN 76 SAAT SONRA KURTARILDI

Gaziantep Merkez Batıkent Mahallesi’ndeki Ayşe-Polat Sitesi’ndeki binanın enkazından ses alınması üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 3 kişiye sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan Ersin ve Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur, alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.

Depremden 76 saat sonra sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

3 KİŞİLİK AİLE, DEPREMDEN 73 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI

Kahramanmaraş’ta depremden 73 saat sonra biri çocuk 3 kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı.

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı’nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir ve Isparta Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ali (55), eşi Zelal (40) ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış’a ulaşıldı.

Enkazdan yaralı çıkarılan aile alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.

Depremden 73 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan aile ambulanlarla hastaneye sevk edildi.