Aynı Yolda Sanatla Buluştu

RESİM TUTKUSU İÇİN YENİ BİR YOL CHİZEMSİ

Düzce’de lisede makine bölümünden mezun olan Ayşe Nur Sarı, hayallerinin peşinden gidip ressam olmaya karar verdi. Lise eğitimini Düzce’deki özel bir okulda makine bölümünde tamamlayan 22 yaşındaki Sarı, resim tutkusunu daha ileri bir düzeye taşımaya karar verdi. Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü’ne yerleşen Sarı, hala 2. sınıfta olmasına rağmen hiperrealist tarzda yarattığı başarılı eserlerle akademik çevrelerin dikkatini çekiyor.

Ayşe Nur Sarı’nın “Yalnız Oyuncak” temalı serisinin ilk tablosu, İstanbul’da düzenlenen ve 1500 eser arasından seçilen yarışmada ikincilik ödülü aldı. Bu yarışma, güzel sanatlar fakültesi öğrencilerine ve mezunlara eserlerini sergileme olanağı sunan “Bazaart 2025 Projesi” çerçevesinde gerçekleşti. Yarışma sonrasında girişimci ve küratör Dila Kabakçı, Sarı’nın tablosunu alarak kendi seçkisine ekledi. Sarı, hiperrealist çalışmalarını çeşitli sergilerde sunduğu gibi internet üzerinden sanat meraklılarına da ulaştırıyor. Gençlik merkezi gönüllüsü olan Sarı’nın eserleri, Düzce’deki Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Yerleşkesi Çocuk Acil Servisi ve Bahçeşehir Spor Kompleksi’nin duvarlarını süslüyor.

RESME OLAN İLGİSİ ÇOCUKLUK YILLARINA DAYANIYOR

Ayşe Nur Sarı, AA muhabirine resme olan ilgisinin çocukluk dönemine dayandığını söyledi. Ana sınıfına gitmeden önce resim yapmaya başladığını belirten Sarı, “Annem resim boyama kitapları alarak bana nasıl boyayacağımı gösteriyordu. Bu yetenek sanırım anne tarafından geliyor. Ailemde ressam ve resim öğretmeni olanlar var.” şeklinde konuştu. ilk olarak kuru kalemle çalışmaya başladığını ifade eden Sarı, anaokulunda suluboya, pastel ve karakalem ile tanıştığını, lisede annesinin isteğiyle makine bölümüne yöneldiğini kaydetti. “Birçok hocam anneme güzel sanatlar lisesinde okumam gerektiğini söylemişti ama annem bunu kabul etmedi. Ben de üniversitede güzel sanatlar okuyacağımı söyledim ve artık annem de bana destek veriyor.” diyerek durumu aktardı.

YARATICILIĞIYLA DÜNYA HARİKALARINA DOKUNUYOR

Sarı, eser yaratma sürecinin kendini başka dünyalara yolculuk yapma fırsatı sunduğunu belirtti. “Bir şeyleri izleyerek tuvale dökmeyi çok seviyorum. Örneğin yolda gördüğüm yaşlı bir adamın yaşanmışlık serüveni ve detayları beni etkiliyor. Resim çizmek değil, hayatı bu şekilde birleştirmek hoşuma gidiyor. Zaten hiperrealist yani gerçekçi çalışıyorum.” dedi. Suluboya, kuru kalem, akrilik ve yağlıboya gibi birçok teknikle eserler yaratan Sarı, çocukluğundan bu yana 800’den fazla eser ürettiğini kaydetti.

ÇOCUKLARA VE GENÇLERE ULAŞMAYA DEVAM EDİYOR

Sarı, aldığı resim taleplerine yetişmeye çabaladığını ifade ederek, “Büyük şehirler dahil birçok yerde eserlerim mevcut. Sosyal medya ve diğeri sanat ortamları aracılığıyla bana ulaşıyorlar.” şeklinde yorum yaptı. Düzce Gençlik Merkezinde gönüllü olarak çalıştığını ve sosyal sorumluluk projelerine katıldığını vurgulayan Sarı, “Çocuk hastaneleri başta olmak üzere kamu kurumlarının duvarlarına resimler çiziyorum. Eserlerimle özellikle çocukların ve gençlerin gönüllerine dokunmak hoşuma gidiyor.” sözleriyle duygularını ifade etti.