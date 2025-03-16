Aynur Akgün’den Manevi Değerler Üzerine Analiz

MANEVİ DEĞERLERİN ÖNEMİ

Metafizik Uzmanı Aynur Akgün, Meltem Şarkışlalı ile gerçekleştirdiği bir röportajda manevi değerlerin gençler üzerindeki etkisine vurgu yaparak, manevi değerlerden uzaklaşan gençlerin çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kaldığını belirtti. Ayrıca, gelecekle ilgili kesin bilgilere ulaşmanın imkânsız olduğuna dikkat çekti. Akgün, huzurun ve bereketin manevi değerlerle doğrudan ilişkili olduğunu ifade ederek, “Rahmet olmayan yerde bereket olmaz” sözlerini kullandı. Gençlerin inanç ve kültürlerinden uzaklaştıkça daha büyük problemlerle karşılaşıldığını öne sürdü.

İNANÇ VE MANEVİ ÖĞRETLER

Akgün, inancın ve manevi öğretilerin insan yaşamındaki önemini vurguladı. “En büyük şifa kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir” diyerek, manevi öğretilerin insan hayatına sağladığı katkıya dikkat çekti. Ayrıca, insanların zihinlerinin meşgul edilerek manevi bağlarının koparılmaya çalışıldığını iddia etti.

ASTROLOJİ VE KEHANETLER

Aynur Akgün, astroloji ve kehanetler hakkında da düşüncelerini paylaştı. “Gökyüzündeki yıldızlar depremi ve kuraklığı haber verebilir ama kişilerin kaderiyle ilgili bilgi veremez” ifadesiyle, astrolojik sembollerin sınırlamalarına dikkat çekti. Ayrıca, bazı rüyaların haberci olabileceğini ve dikkate alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.