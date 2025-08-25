Aynur İ. Motosikletten Düştü, Bulundu

İLK KAZA VE KAYBOLMA ANI

Bursa’nın İznik ilçesinde, motosikletiyle kaza yapan Aynur İ., çalılıkların arasına düşerek kayboldu. Kaza, saat 22.30 sıralarında Yenişehir yolu üzerinde gerçekleşti. Yenişehir yönüne giden Aynur İ.’nin yönetimindeki 16 BJV 973 plakalı motosiklet, bir anda kontrolden çıkarak yol kenarındaki çalılıklara devrildi.

JANDARMAYA ATILAN KONUM

Kazanın ardından yaralanan Aynur İ., çevrede kimse tarafından fark edilmediği için jandarma ekiplerinden yardım istedi. Yardım çağrısında bulunarak ekiplerine konum atan Aynur İ., bu sayede bulunduğu yerden kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kazayla ilgili jandarma tarafından bir soruşturma başlatıldı.