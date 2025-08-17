Aynur’un Yeni Odası Mutluluk Getirdi

GENÇ KIZIN HAYALİ GERÇEK OLDU

Adana’da 13 yaşındaki bedensel engelli Aynur’un “Bir genç odası hayalim var” isteği hayata geçirildi. Genç kızın yeni odasına kavuştuğu anlar, toplulukta duygu dolu anlar yarattı.

YARDIM FAALİYETLERİYLE TANINAN DERNEK DESTEĞİ

Aynur Sirvendi, yardım faaliyetleriyle bilinen Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur ile iletişime geçerek eski çinko kaplı odasının aktığını ve ailesinin yenileme yapmak için bütçelerinin olmadığını belirtti. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamındaki çalışmalarına inanan Okur, genç kızın hayalini kısa sürede gerçeğe dönüştürdü. Modern ve konforlu bir oda tasarımıyla Aynur’a hayatının en özel sürprizini gerçekleştirdi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Aynur’un eski odası yenilendiğinde, makyaj masası, klima, televizyon gibi birçok ürün, ona yeni yaşam alanında yer aldı. Genç kız hayalini kurduğu odasına kavuşmanın mutluluğunu, “Çok mutlu oldum, çok güzel olmuş” şeklinde ifade ederek, destek veren herkese teşekkür etti.

DEVAM EDEN DESTEKLER

Ogün Sever Okur, her zaman dezavantajlı bireylerin yanında olmaya çalıştığını belirterek, “Aynur’a daha önce akülü tekerlekli sandalye getirmiştim ve odasını gördüğümde içim hiç rahat etmedi. Kendisi durumunu bana anlatınca hemen odasını yenileme çalışmalarına başladık. Gerçekten genç bir kız için gerekli olan her şeyi yaptık. Bu tür yardımlarımız devam edecek, gerçekten çok güzel oldu” diye konuştu. Aynur Sirvendi, yenilenen odasını çok beğendiğini dile getirdi.