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Ayrı Olmalarına Rağmen Dostlukları Sürenler

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DAİMA SÜREN DOSTLUKLAR

Bir de, yuvaları yıkılsa bile dostlukları devam edenler var. Artık başlarının üzerinde ortak bir çatı olmasa da, hatta diğer insanlarla evlenmiş de olsalar, birbirlerinin yaşamlarında hep yer alırlar. Tıpkı Bruce Willis ile Demi Moore örneğinde olduğu gibi.

EFSANE ÇİFTİN GEÇMİŞİ

62 yaşında olan Demi Moore ile 69 yaşındaki Bruce Willis, 1987 yılında flört etmeye başladıkları dönemde, uzun sürmeden evlilik kararı aldılar. Üç çocukları olan bu çift, 2000 yılında boşanma sürecine girdi. Ancak dostlukları, yıllar geçtikçe hiçbir şekilde zayıflamadı.

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