Ayrıldıkları iddia edilmişti! Hadise sahnede ağladı

Ünlü popçu Hadise İzmir’de konser aldığı sırada ‘Küçük bir yol’ şarkısını söylediği anda hüngür hüngür ağlamaya başladı. Herkes şaşkınlık yaşarken, Hadise neden ağladığını sosyal medya hesabından paylaştı. Kimi takipçileri ise “Eski günleri hatırladı” yorumunda bulundu.

Geçen aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise, konserlerine devam ediyor. Ünlü şarkıcı, “Küçük Bir Yol” şarkısını okurken bir anda gözyaşlarını tutamadı. Hadise’nin o anları sosyal medyanın gündemine otururken, başarılı sanatçıdan hemen açıklama geldi. Bakın neden ağlamış?

Konserdeki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, gözyaşlarını tutamadığı anlara “Hayatımın şarkısı dediğim ‘Küçük Bir Yolu’ tam iki sene önce bugün yayınladık. Bizi böylesine güçlü ve anlamlı bir şarkı ile buluşturan Devrim ve Mete’ye tekrar teşekkür ediyorum” notunu düştü.

Hayranları ise Reza Zarrab ile adı aşk dedikodularına karıştığı ve kötü günlerden geçtiği dönemlere işaret etti.

Oyuncu Kaan Yıldırım’ın da Hadise ilişkisini bitirmesi ile kötü bir süreçten geçen Hadise’nin Mehmet Dinçerler ile bu süreci atlatmasından dolayı o günleri hatırladığı iddia edildi.