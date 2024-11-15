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“Ayrılığın Ardındaki Gizli Mutluluk”

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BEKLENMEDİK AYRILIKTAN SONRA GERÇEKLER

Oysa bu beklenmedik ayrılığın üzerinden bir yıl geçtikten sonra ortaya çıkan gerçekler, herkesin endişe duyduğu ünlü aktörün aslında büyük bir mutluluk yaşadı fakat bunu gizli tuttuğunu gösteriyor. Hugh Jackman ve uzun süre aşk yaşadığı 27 yıllık eşi Deborra Lee Furness, Eylül 2023’te ayrıldıklarını duyurdular.

HAYRANLAR ŞAŞIRDI, KULİSLERDE FARKLI BİR HİS VAR

Hugh Jackman ve 27 yıllık eşi Deborra Lee Furness’ın evliliği geçen yıl Eylül ayında sona ermişti. Bu durum, yıldız oyuncunun hayranlarını büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Ancak ayrılığın sebeplerini bilenlerin sayısı oldukça fazlaydı. 27 yıllık yuvası bir anda yıkıldı.

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