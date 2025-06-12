Ayrılık Sebebi Açıklandı, İstifa Edildi!

FENERBAHÇE’DE GÖREV DEĞİŞİMİ

Fenerbahçe’de Asbaşkan Acun Ilıcalı, görevinden ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.” ifadesine yer verildi. Bu gelişme ile birlikte ayrılığın nedenlerine dair detaylar da gün yüzüne çıktı.

ACUN ILICALI’NIN YORUMU VE AYRILIK NEDENİ

Hürriyet’in haberine göre, yönetim ile Acun Ilıcalı arasında Mourinho konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. Başkan Ali Koç, daha önce söylediği ‘Mourinho ile devam’ kararını dünkü toplantıda da yineledi. Bu sırada Ilıcalı, “Biz başarılı olamadık. Bunun bende yarattığı bir yorgunluk var. Ben Mourinho ile başarılı olacağımıza da inanmıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Siz, Mourinho’ya inanan ve başarılı olacağına düşünen isimlerle devam edin. Ben görevden affımı istiyorum ve istifa ediyorum.” diyerek ayrılık niyetini yönetime bildirdi.