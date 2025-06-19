Ayrılıklar Ve İlişkiler Gündeme Geldi

AYRILIK SÜRECİ GÜNDEMDE

2016’da evlenen ve 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alan çiftin ayrılık süreci, son gelişmelerle beraber konuşulmaya başlandı. “Nilsu Berfin Aktaş ve Anıl Altan ilişki yaşadığı iddiaları doğru mu?” sorusu, merakla gündeme geldi. Pelin Akil’in sosyal medyada yaptığı doğum günü paylaşımının ardından gelen boşanma kararı, dedikoduları iyice artırdı.

İLİŞKİ İDDİALARI VE AÇIKLAMALAR

Anıl Altan ve Pelin Akil cephesinde gelen bilgilere göre, çift evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Pelin Akil, yaptığı bir açıklamada, “Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var,” diyerek durumu özetledi. Bu açıklamadan sonra magazin kulislerinde, “Nilsu Berfin Aktaş ve Anıl Altan aşk mı yaşıyor?” sorusu dikkat çekti. Ancak, bu iddialar Anıl Altan tarafından kesin bir dille yalanlandı. Altan, “Spordan sonra karşılaştık, orada ilk tanıştık. Bu haberleri gülerek okudum,” diyerek tüm spekülasyonları reddetti.