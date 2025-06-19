Haberler

Ayrılıklar Ve İlişkiler Gündeme Geldi

AYRILIK SÜRECİ GÜNDEMDE

2016’da evlenen ve 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alan çiftin ayrılık süreci, son gelişmelerle beraber konuşulmaya başlandı. “Nilsu Berfin Aktaş ve Anıl Altan ilişki yaşadığı iddiaları doğru mu?” sorusu, merakla gündeme geldi. Pelin Akil’in sosyal medyada yaptığı doğum günü paylaşımının ardından gelen boşanma kararı, dedikoduları iyice artırdı.

İLİŞKİ İDDİALARI VE AÇIKLAMALAR

Anıl Altan ve Pelin Akil cephesinde gelen bilgilere göre, çift evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Pelin Akil, yaptığı bir açıklamada, “Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var,” diyerek durumu özetledi. Bu açıklamadan sonra magazin kulislerinde, “Nilsu Berfin Aktaş ve Anıl Altan aşk mı yaşıyor?” sorusu dikkat çekti. Ancak, bu iddialar Anıl Altan tarafından kesin bir dille yalanlandı. Altan, “Spordan sonra karşılaştık, orada ilk tanıştık. Bu haberleri gülerek okudum,” diyerek tüm spekülasyonları reddetti.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Yangın, İki Kişi Kurtarıldı

Edirne'de bir apartmanda çıkan yangında, merdiven boşluğundaki çöplerin tutuşması sonucu iki kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, durumda etkili bir şekilde müdahale ederek kurtarma gerçekleştirdi.
Haberler

Elazığ’da Yangın, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'da bir evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangın söndürülürken odunluğun sahibi R.K. yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.