Ayrımcılık Şikayetleri 11 Bin 405

AYRIMCILIĞA UĞRAYANLARIN SAYISI ARTTI

Almanya’da 2024 yılında ayrımcılığa maruz kalanların sayısı 11 bin 405’e yükselerek en yüksek seviyeye ulaştı. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ferda Ataman, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında 2024 ayrımcılık raporunu açıkladı. Raporda, söz konusu yıl içinde Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi’ne ayrımcılıkla ilgili 11 bin 405 şikayette bulunulduğu belirtildi.

Ayrımcılıkla Mücadelede Acil İhtiyaç

Basın toplantısında Ataman, ayrımcılık vakalarına dikkat çekerek “Ayrımcılık karşıtı politika hiç bu kadar önemli olmamıştı. Hükümetin ayrımcılıkla kararlı bir şekilde mücadele etmesi ve Eşit Muamele Yasası’nı yeniden düzenlemesi gerekiyor” dedi. Raporda, ayrımcılık şikayetlerinin en fazla ‘etnik köken ve ırkçılık’ ile ilgili olduğu vurgulandı. Ayrıca engellilik, cinsiyet, yaş ve dini inanç temelli ayrımcılık şikayetlerinin de önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.

Etnik Köken ve Irkçılık Şikayetleri Artıyor

Rapora göre, 2024 yılında “etnik köken ve ırkçılık” şikayetleri 2019’a göre yaklaşık 4 kat artarak 3 bin 858’e ulaştı. Bu tür şikayetler, tüm başvuruların yüzde 43’ünü oluşturuyor. Etnik köken ve ırkçılığa dair şikayetlerin yıllara göre dağılımı şöyle: 2019’da 1076, 2020’de 2 bin 101, 2021’de 2 bin 80, 2022’de 2 bin 282 ve 2023’te 3 bin 429 olarak kaydedildi.

İş Hayatında Ayrımcılık En Fazla Yaşanıyor

Ayrımcılık şikayetlerinin 3 bin 2’si iş hayatında, bin 598’i hizmet ve ürünlere erişimde, 1 bin 250’si devlet dairelerinde, 821’i kamusal alanda, 577’si eğitimde, 479’u polis ve yargıda, 391’i de konut edinme süreçlerinde yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığı bildirildi.