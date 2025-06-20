Ayrıntılar Belirtiliyor..

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Batman Belediyesi, Boğulma Vakalarına Dikkat Çekti

Batman Belediyesi, artan sıcaklıklar nedeniyle boğulma tehlikesine dikkat çekerek aileleri uyardı ve güvenli yüzme alanlarının gerekliliğini ön plana çıkardı.
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Karaman’da Motokurye Yaralandı, Kaza Oldu

Karaman'da bir otomobilin çarptığı motokurye sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili sağlık ve polis ekipleri hemen müdahale etti.

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