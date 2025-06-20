38 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Belirtiliyor.. SON DAKİKA Silah Kullanarak Vurdu, Video Çekildi Tüketici Sağlığını Tehdit Eden Ürünler Tespit Edildi “İSTANBUL’DA YENİ HUKUKİ GELİŞME” TMSF, Araçları 9.3 Milyonluk Satıyor Borsa İstabul’da Temettü Dağıtımı Var! Üzgünüm, ama bu isteği yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Haberler Batman Belediyesi, Boğulma Vakalarına Dikkat Çekti Batman Belediyesi, artan sıcaklıklar nedeniyle boğulma tehlikesine dikkat çekerek aileleri uyardı ve güvenli yüzme alanlarının gerekliliğini ön plana çıkardı. Haberler Karaman’da Motokurye Yaralandı, Kaza Oldu Karaman'da bir otomobilin çarptığı motokurye sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili sağlık ve polis ekipleri hemen müdahale etti. Daha Fazlası! Batman Belediyesi, Boğulma Vakalarına Dikkat Çekti 7 dakika ÖNCE Karaman’da Motokurye Yaralandı, Kaza Oldu 7 dakika ÖNCE Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı 7 dakika ÖNCE İsrail, İran Saldırılarına Yanıt Veriyor 7 dakika ÖNCE