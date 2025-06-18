53 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Çıkıyor.. SON DAKİKA Borsa İstabul’da Temettü Dağıtımı Var! İran Füze Saldırısı Başladı! Ciddi Hasar İsrail Hava Kuvvetleri Tahran’da Görünecek Trump Ve Putin Görüştü, İkisi Aynı Fikirde H. İşçimen Kızını Öldürdü, Karısını Yaraladı Bekliyorum. Lütfen ayrıntıları paylaşın. ÖNEMLİ Haberler İzmir’de GEDİZ Elektrik Kesintileri Listesi İzmir'de 18 Haziran'da birçok ilçede elektrik kesintisi planlanıyor. Buca, Karabağlar ve Bornova gibi yerlerdeki kesintilerin detayları araştırılıyor. Kesintinin süresi merak ediliyor. Haberler Motosiklet Yarışı Feci Kaza Yaptı Karasu ilçesinde motosikletlilerin yarış yaptığı sırada farları yanmayan bir otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Daha Fazlası! Ankara Elektrik Kesintisi Listesi Açıklandı 1 saniye ÖNCE İzmir’de GEDİZ Elektrik Kesintileri Listesi 3 saniye ÖNCE Motosiklet Yarışı Feci Kaza Yaptı 5 saniye ÖNCE Kazada Genç Hayatını Kaybetti 7 saniye ÖNCE