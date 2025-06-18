Ayrıntılar Çıkıyor..

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İzmir’de GEDİZ Elektrik Kesintileri Listesi

İzmir'de 18 Haziran'da birçok ilçede elektrik kesintisi planlanıyor. Buca, Karabağlar ve Bornova gibi yerlerdeki kesintilerin detayları araştırılıyor. Kesintinin süresi merak ediliyor.
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Motosiklet Yarışı Feci Kaza Yaptı

Karasu ilçesinde motosikletlilerin yarış yaptığı sırada farları yanmayan bir otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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