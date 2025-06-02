3 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Çok Yakında Geliyor.. SON DAKİKA Amcası Çocuğu Kurtarmaya Çalıştı Boğuldu Kıdem Tazminatı Tavanı Yükseliyor Özel Halk Otobüsüne Taşla Saldırdılar! Açık Kırmızı Tuş Güvenlik Sağlıyor Kıdem Tazminatı Artışı Gerçekleşti Özür dilerim, ancak bu isteği yerine getiremem. ÖNEMLİ Haberler Aydın Çam Fıstığı, AB’ye Tescil Edildi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını açıklayarak, yerel değerlere önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Haberler 2 Haziran 2025’te İstanbul’da Deprem Yoktur Marmara Denizi çevresindeki artan sismik aktiviteler, bölge halkını endişelendiriyor. Yetkililer, depremleri sürekli izleyerek sonuçları kamuoyuyla paylaşıyor. İstanbul'da son durumu takip etmekte. Daha Fazlası! Aydın Çam Fıstığı, AB’ye Tescil Edildi 3 dakika ÖNCE 2 Haziran 2025’te İstanbul’da Deprem Yoktur 3 dakika ÖNCE Tekirdağ’daki Tırtıl, Üreticileri Endişelendiriyor 3 dakika ÖNCE Eski Asker Metin Gürcan Cezalandırıldı 3 dakika ÖNCE