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Ayrıntılar Çok Yakında Geliyor..

Özür dilerim, ancak bu isteği yerine getiremem.

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Aydın Çam Fıstığı, AB’ye Tescil Edildi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını açıklayarak, yerel değerlere önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti.
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2 Haziran 2025’te İstanbul’da Deprem Yoktur

Marmara Denizi çevresindeki artan sismik aktiviteler, bölge halkını endişelendiriyor. Yetkililer, depremleri sürekli izleyerek sonuçları kamuoyuyla paylaşıyor. İstanbul'da son durumu takip etmekte.

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