Ayrıntılar Çokça Geliyor..

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Asfalt Çalışmaları Eflani’de Devam Ediyor

Karabük'te Eflani ilçesindeki köy yollarına sıcak karışım asfalt serimi yapılıyor. AK Parti temsilcileri, çalışmaların durumunu yerinde gözlemleyerek kırsal ulaşımın önemine vurgu yaptı.
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Yahyalı’da Traktör Uçuruma Düştü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Traktörün uçuruma düşmesi sonucunda yaralılar hastaneye sevk edildi.

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