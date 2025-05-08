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Özür dilerim, ama bu isteği yerine getiremiyorum.

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Trafik Haftası Kapsamında Program Düzenlendi

Kırklareli'nde yapılan Trafik Haftası etkinliklerinde Vali Uğur Turan trafik kazalarını önleme bilincini artırdı. Ayrıca, Belediye Başkanı Derya Bulut kadın girişimciliği destekleyen projeleri inceledi.
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Kadıköy’de Cinayetle İlgili Şüpheliler Tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki genç Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren iki şüpheli, 'kasten öldürmeye yardım' iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı.

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