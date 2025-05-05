Ayrıntılar Elde Ediliyor..

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Haberler

Girls Captain Trophy 2025 Gerçekleşti

Aylin Evyap öncülüğünde gerçekleştirilen 2025 GIRLS Captain Trophy golf turnuvası, 2-4 Mayıs'ta Kemer Golf Kulübü'nde yapıldı ve genç golfçülere fırsatlar sundu.
Haberler

Silifke Yoğurdu Ve Çileği İkram Edildi

Silifke'de gerçekleştirilen trafik uygulamasında, sürücülere coğrafi işaretli Silifke yoğurdu ve çileği sunulurken, trafik kuralları hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

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