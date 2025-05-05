43 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Elde Ediliyor.. SON DAKİKA Fenerbahçe’de Fred Taraftarları Kızdırdı Patlama, 1 ağır yaralı 13 yaralı Galatasaray Haftaya Şampiyon Olabilir Fenerbahçe’de Mourinho Üzerine Tartışmalar Şiddetlendi Deha Dizisi Final Kararı Aldı! Bu metni istediğiniz gibi düzenleyebilmem için lütfen belirtilen detayları paylaşın. ÖNEMLİ Haberler Girls Captain Trophy 2025 Gerçekleşti Aylin Evyap öncülüğünde gerçekleştirilen 2025 GIRLS Captain Trophy golf turnuvası, 2-4 Mayıs'ta Kemer Golf Kulübü'nde yapıldı ve genç golfçülere fırsatlar sundu. Haberler Silifke Yoğurdu Ve Çileği İkram Edildi Silifke'de gerçekleştirilen trafik uygulamasında, sürücülere coğrafi işaretli Silifke yoğurdu ve çileği sunulurken, trafik kuralları hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. Daha Fazlası! Girls Captain Trophy 2025 Gerçekleşti 2 dakika ÖNCE Silifke Yoğurdu Ve Çileği İkram Edildi 2 dakika ÖNCE Genelkurmay Başkanı İle Görüşme Yapıldı 2 dakika ÖNCE Cayrokopter Kaza Yaptı, Fatih Gül Taburcu 2 dakika ÖNCE