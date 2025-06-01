Ayrıntılar Elde Ediliyor..

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İsrail Ordusu, Filistinlilere Ateş Açtı

İsrail ordusunun Gazze Refah'taki insani yardım noktalarına ulaşmaya çalışan sivillere açtığı ateş sonucu 30 Filistinli yaşamını yitirdi, 115 kişi yaralandı. Saldırılar uluslararası tepkileri beraberinde getirdi.
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Türkiye İle Peru 75. Yıl Kutlandı

Türkiye ile Peru'nun diplomatik ilişkilerinin 75. yılı, Lima'da düzenlenen konserler, hatıra pulu tanıtımı ve konferanslarla kutlandı. İkili ilişkiler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

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