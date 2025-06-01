1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Elde Ediliyor.. SON DAKİKA Ahmet Kutucu Galatasaray’dan ayrıldı Asgari Ücrette Ara Zam Geldi En İyi Devlet Üniversiteleri Açıklandı Tahin, Sağlık İçin Önemli Bir Gıda Allan Saint-Maximin Süper Lig İle Anlaştı Üzgünüm, ancak bu isteği yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Haberler İsrail Ordusu, Filistinlilere Ateş Açtı İsrail ordusunun Gazze Refah'taki insani yardım noktalarına ulaşmaya çalışan sivillere açtığı ateş sonucu 30 Filistinli yaşamını yitirdi, 115 kişi yaralandı. Saldırılar uluslararası tepkileri beraberinde getirdi. Haberler Türkiye İle Peru 75. Yıl Kutlandı Türkiye ile Peru'nun diplomatik ilişkilerinin 75. yılı, Lima'da düzenlenen konserler, hatıra pulu tanıtımı ve konferanslarla kutlandı. İkili ilişkiler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Daha Fazlası! İsrail Ordusu, Filistinlilere Ateş Açtı 7 dakika ÖNCE Türkiye İle Peru 75. Yıl Kutlandı 7 dakika ÖNCE Trafik İşaretlerine Dikkat Edilmeli 7 dakika ÖNCE Adana’da Kaybolan Genç Bulundu 7 dakika ÖNCE