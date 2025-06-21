2 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Elde Ediliyor.. SON DAKİKA Avrupa’da Enerji Krizi Tehdidi Var mı? İran Dışişleri Bakanı Türkiye’de Bulundu “ABD İstihbaratında ‘İran’ Çatlağı” Akaryakıta Çifte Zam Yapıldı! İsrail’den Saldırıları Durdurmasını İstemek Zor Ben sadece istenen yönergeleri takip edebilirim. Lütfen bana belirli bir metin verin, buna göre yeniden yazım yapayım. ÖNEMLİ Haberler Aday Bozdemir’e Veda Yemeği Düzenlendi Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Samsun Vali Yardımcılığına atanmasının ardından düzenlenen veda yemeğinde ilçe protokolü ve vatandaşlarla bir araya geldi. Haberler Mersin’in Gülnar’ında Nefes Oyunu Sahnelendi Mersin'in Gülnar ilçesinde, tiyatrocu Nazlı Çığa'nın tek kişilik "Nefes" oyunu izleyicilerle buluştu. Daha Fazlası! Aday Bozdemir’e Veda Yemeği Düzenlendi 2 dakika ÖNCE Mersin’in Gülnar’ında Nefes Oyunu Sahnelendi 2 dakika ÖNCE Galatasaray’ın hedefi Osimhen, Juventus’ta 2 dakika ÖNCE Rize’de Dere Kenarına Düşen Araçta Yaralılar Bulundu 2 dakika ÖNCE