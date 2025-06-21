Ayrıntılar Elde Ediliyor..

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Aday Bozdemir’e Veda Yemeği Düzenlendi

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Samsun Vali Yardımcılığına atanmasının ardından düzenlenen veda yemeğinde ilçe protokolü ve vatandaşlarla bir araya geldi.
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Mersin’in Gülnar’ında Nefes Oyunu Sahnelendi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, tiyatrocu Nazlı Çığa'nın tek kişilik "Nefes" oyunu izleyicilerle buluştu.

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