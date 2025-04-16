Ayrıntılar Geldi..

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Manavgat’ta Motosiklet Kazası Meydana Geldi

Manavgat'ta motosiklet kazası sonucu iki sürücü yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri gönderildi.
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Özgür Çelik Kimdir? Siyasi Geçmişi İlgili

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, siyasi duruşu ve başarılarıyla dikkat çekiyor. Genç yaşta önemli bir konumda, vatandaşlar kendisini merak ediyor.

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