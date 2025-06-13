Ayrıntılar Geliyor

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Tuna Tunca, Manş Denizi’ni geçiyor

İzmirli otizmli yüzücü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçerek otizmli ilk yüzücü olmayı hedefliyor. Daha önceki denemesi kötü hava şartları yüzünden başarısız olmuştu. Yeni bir deneme peşinde.
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Kütahya’da Tabanca Kazara Ateş Aldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 15 yaşındaki O.Y. oyuncağı gibi aldığı tabancayla ablası Nisanur Y.'yi vurdu. 19 yaşındaki Nisanur Y. olay anında yaşamını yitirdi.

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