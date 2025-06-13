17 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Geliyor SON DAKİKA Fidan, Al Sani ile Görüştü Adana’da Otomobil TIR’a Çarptı “Hava Savunma Sistemleri 80 Binden Fazla Hedef İmha Etti.” Van’da Çaya Düşen Kız Hayatını Kaybetti Al Hilal, Youssef En-Nesyri’ye Talip Oldu Üzgünüm, ancak bu isteğe yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Tuna Tunca, Manş Denizi’ni geçiyor İzmirli otizmli yüzücü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçerek otizmli ilk yüzücü olmayı hedefliyor. Daha önceki denemesi kötü hava şartları yüzünden başarısız olmuştu. Yeni bir deneme peşinde. Haberler Kütahya’da Tabanca Kazara Ateş Aldı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 15 yaşındaki O.Y. oyuncağı gibi aldığı tabancayla ablası Nisanur Y.'yi vurdu. 19 yaşındaki Nisanur Y. olay anında yaşamını yitirdi. Daha Fazlası! Tuna Tunca, Manş Denizi’ni geçiyor 17 dakika ÖNCE Kütahya’da Tabanca Kazara Ateş Aldı 2 saat ÖNCE BM Genel Kurulu, Gazze’de ateşkes ilan etti 2 saat ÖNCE Esenyurt’ta Uygulama Sonuçları Açıklandı 2 saat ÖNCE