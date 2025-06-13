7 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Geliyor.. SON DAKİKA Fidan, Al Sani ile Görüştü Adana’da Otomobil TIR’a Çarptı “Hava Savunma Sistemleri 80 Binden Fazla Hedef İmha Etti.” Van’da Çaya Düşen Kız Hayatını Kaybetti Al Hilal, Youssef En-Nesyri’ye Talip Oldu Üzgünüm, ancak şu an belirttiğiniz isteğe göre yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler İran, İsrail’in Saldırılarına Cevap Verecek İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına karşı ülke olarak güçlü bir tepki vereceklerini belirtti. Hem hükümet hem de halkın bu duruma tepki göstereceğini açıkladı. Haberler Çorlu’da Otobüs Yangını Yaşandı Çorlu'da bir belediye otobüsü motor bölümünde yangın çıkarken, yolcular hızlıca tahliye edildi. Yangın, belediyeye ait bir araçla kontrol altına alındı. İtfaiye inceleme başlattı. Daha Fazlası! İran, İsrail’in Saldırılarına Cevap Verecek 25 saniye ÖNCE Çorlu’da Otobüs Yangını Yaşandı 27 saniye ÖNCE Yeşilova’da Kaza, 1 Kişi Yaralandı 29 saniye ÖNCE İran’a Hava Saldırıları Toplantı Yapıldı 31 saniye ÖNCE