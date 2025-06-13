Ayrıntılar Geliyor..

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İran, İsrail’in Saldırılarına Cevap Verecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına karşı ülke olarak güçlü bir tepki vereceklerini belirtti. Hem hükümet hem de halkın bu duruma tepki göstereceğini açıkladı.
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Çorlu’da Otobüs Yangını Yaşandı

Çorlu'da bir belediye otobüsü motor bölümünde yangın çıkarken, yolcular hızlıca tahliye edildi. Yangın, belediyeye ait bir araçla kontrol altına alındı. İtfaiye inceleme başlattı.

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