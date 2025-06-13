2 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Geliyor SON DAKİKA Fidan, Al Sani ile Görüştü Adana’da Otomobil TIR’a Çarptı “Hava Savunma Sistemleri 80 Binden Fazla Hedef İmha Etti.” Van’da Çaya Düşen Kız Hayatını Kaybetti Al Hilal, Youssef En-Nesyri’ye Talip Oldu Lütfen daha fazla bilgi veya metin paylaşabilirsiniz. Size en iyi şekilde yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. ÖNEMLİ Haberler İsrail’in İran’a Hava Saldırıları Toplantısı Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantıda, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları ve hedefleri görüşüldü. Toplantıya üst düzey yetkililer katıldı. Haberler Karşıyaka Mezarlığı’nda Yılanlar Görüntülendi Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nda çekilen görüntüler, mezarların arasında dolaşan yılanları ortaya çıkardı. Bu durum çevre sakinlerinde endişe yarattı. Daha Fazlası! İsrail’in İran’a Hava Saldırıları Toplantısı 1 dakika ÖNCE Karşıyaka Mezarlığı’nda Yılanlar Görüntülendi 1 dakika ÖNCE İşçi, Makineye Sıkıştı, Kurtarıldı 1 dakika ÖNCE Kuşadası’nda Baba Evinde Ölü Bulundu 1 dakika ÖNCE