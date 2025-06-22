Ayrıntılar Geliyor..

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Mardin’de Barış Töreni Düzenlendi

Mardin'in Artuklu ilçesinde, 21 yıllık kan davası barış töreniyle sonlandırıldı. Ailelerin bir araya geldiği etkinlikte, gelecekteki huzur için dualar edildi.
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Ayt Sınavı 10.15’te Başladı

Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olarak bu sabah saat 10.15'te gerçekleştirildi.

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