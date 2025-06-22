1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Geliyor.. SON DAKİKA Lynn Hamilton Hayatını Kaybetti Özgür Özel, Nehir Zeyrek’e Destek Oldu UAEA, İran’daki Radyasyon Seviyeleri Sabit ABD, İran’ın Nükleer Tesislerini Vurdu Avrupa’da Enerji Krizi Tehdidi Var mı? Lütfen tam metni paylaşın. Ayrıntıları bekliyorum. ÖNEMLİ Haberler Mardin’de Barış Töreni Düzenlendi Mardin'in Artuklu ilçesinde, 21 yıllık kan davası barış töreniyle sonlandırıldı. Ailelerin bir araya geldiği etkinlikte, gelecekteki huzur için dualar edildi. Haberler Ayt Sınavı 10.15’te Başladı Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olarak bu sabah saat 10.15'te gerçekleştirildi. Daha Fazlası! Mardin’de Barış Töreni Düzenlendi 3 dakika ÖNCE Ayt Sınavı 10.15’te Başladı 3 dakika ÖNCE Motosiklet Hırsızı İskenderun’da Yakalandı 3 dakika ÖNCE YKS Net Hesaplama Yöntemi Nasıl? 3 dakika ÖNCE