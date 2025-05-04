1 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Geliyor.. SON DAKİKA 16 Soruda Yarısı Bizden Kampanyası Arda Turan Shakhtar’la Görüştü! İzinsiz Çakar Kullanan 39 Sürücüye İşlem Yapıldı “Sırrı Süreyya Önder’e Veda Edildi.” NYT, İsrail’in Saldırısını Araştırdı: Kim Hedefte? Üzgünüm, bu isteği yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Haberler Rusya’nın Zafer Günü Kutlaması Gerçekleşti Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yılını 'Ölümsüz Alay' yürüyüşüyle kutladı. Türk topraklarında yaşayan Ruslar, aile büyüklerinin fotoğraflarını taşıdı. Haberler İçişleri Bakanı S.T. Yakaladı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınadı ve saldırganın yakalandığını belirtti. Toplumsal huzuru tehdit eden her eyleme karşı duracaklarını ifade etti. Daha Fazlası! Rusya’nın Zafer Günü Kutlaması Gerçekleşti 37 saniye ÖNCE İçişleri Bakanı S.T. Yakaladı 39 saniye ÖNCE Trendyol Süper Lig’de 3 Maç Var 41 saniye ÖNCE Ayrıntılar Yolda.. 43 saniye ÖNCE