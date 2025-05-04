Ayrıntılar Geliyor..

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Rusya’nın Zafer Günü Kutlaması Gerçekleşti

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yılını 'Ölümsüz Alay' yürüyüşüyle kutladı. Türk topraklarında yaşayan Ruslar, aile büyüklerinin fotoğraflarını taşıdı.
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İçişleri Bakanı S.T. Yakaladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınadı ve saldırganın yakalandığını belirtti. Toplumsal huzuru tehdit eden her eyleme karşı duracaklarını ifade etti.

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