Ayrıntılar Geliyor

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Ağrı Pili Kullanımı Üzerine Panel Düzenlendi

Türk Algoloji Derneği ve OMÜ Tıp Fakültesi ortaklığında düzenlenen panelde, ağrı pillerinin faydaları ve yanlış bilgiye düzeltme yapıldı. Uzmanlar, toplum bilincinin artırılması gerektiğini belirtti.
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Trabzonspor U19, Kupayı Kazanmak İstiyor

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde play-off aşamasını başarıyla geçerek yarı finale yükseldi. Final hedefleyen tek Türk ekibi, Avusturya'nın Salzburg takımıyla mücadele edecek.

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