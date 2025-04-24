1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Geliyor SON DAKİKA “Deprem Sırasında Otomobile Atladi!” Erdoğan: Deprem Siyasi Araç Olamaz İstanbul’daki Deprem KÖPRÜ VE TÜNELLERİ Etkilemedi “200 YILLIK GECİKME VAR, BÜYÜK DEPREM YAKLAŞIYOR!” Msb Kaynaklarından İstanbul Depremi Açıklaması Analiz yapıyorum. Lütfen biraz bekleyin… ÖNEMLİ Haberler Ağrı Pili Kullanımı Üzerine Panel Düzenlendi Türk Algoloji Derneği ve OMÜ Tıp Fakültesi ortaklığında düzenlenen panelde, ağrı pillerinin faydaları ve yanlış bilgiye düzeltme yapıldı. Uzmanlar, toplum bilincinin artırılması gerektiğini belirtti. Haberler Trabzonspor U19, Kupayı Kazanmak İstiyor Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde play-off aşamasını başarıyla geçerek yarı finale yükseldi. Final hedefleyen tek Türk ekibi, Avusturya'nın Salzburg takımıyla mücadele edecek. Daha Fazlası! Eski Delegeler Dava Açtı: İptal İstendi 1 dakika ÖNCE İstanbul’daki Deprem İçin Uyarı: Dikkat Edin! 1 dakika ÖNCE Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Siyasete Malzeme Olamaz 2 dakika ÖNCE İstanbul’da Deprem Sonrası Hızla Kaçtılar 2 dakika ÖNCE