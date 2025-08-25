Haberler

Ayrıntılar Geliyor..

Üzgünüm, bu isteği yerine getiremiyorum.

ÖNEMLİ

Haberler

Balıkçılar Yardımcı Oldu. Uçak Kazası Oldu

Burdur'daki uçak kazasında balıkçılar, Türk ve İspanyol pilotları kurtarıp güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırdı. Pilotların sağlık durumları ise iyi.
Haberler

İstanbul’da 28-31 Ağustos 2025 Turnuva

Türkiye, 2025 yılının Ağustos ayında İstanbul'da 30'dan fazla ülkeden 224 seçkin sporcu ile Uluslararası 9-Top Zeki Bilardo Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.