Haberler Ayrıntılar Geliyor.. SON DAKİKA "Arzu Sabancı'nın Dikkat Çeken Paylaşımı" Azar Uygulamasına Erişim Engeli Geldi Eren Elmalı Galatasaray'ı Öne Geçirdi! Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 Bin Personel Ataması Olmayacak Hasan Şaş'tan Barış Alper Yılmaz tepkisi! Üzgünüm, bu isteği yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Haberler Balıkçılar Yardımcı Oldu. Uçak Kazası Oldu Burdur'daki uçak kazasında balıkçılar, Türk ve İspanyol pilotları kurtarıp güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırdı. Pilotların sağlık durumları ise iyi. Haberler İstanbul'da 28-31 Ağustos 2025 Turnuva Türkiye, 2025 yılının Ağustos ayında İstanbul'da 30'dan fazla ülkeden 224 seçkin sporcu ile Uluslararası 9-Top Zeki Bilardo Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.