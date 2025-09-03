Haberler

Ayrıntılar Geliyor..

Üzgünüm, ben bu isteğe göre yardımcı olamam.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastamonu Belediyesi Etkinlik Düzenledi

Kastamonu Belediyesi, Atatürk'ün şehre gelişinin yıl dönümünde etkinlik düzenledi. Sanatçı Melek Mosso eleştirilere hedef oldu; bir AK Parti yetkilisi sert sözler sarf etti.
Haberler

Haber: Baba Kızı Tüfekle Vurdu

Osmaniye otobüs terminalinde bir baba, kızı N.K.'yi tüfekle vurdu. Yaralı kadın hastaneye sevk edilirken baba, çevredeki insanlar tarafından yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.