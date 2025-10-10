Ayrıntılar Geliyor

Lütfen detayları paylaşın, böylece size yardımcı olabilirim.
Gündem
Öktem Cinayetinde 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Şişli'de avukat Serdar Öktem'in öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 13 kişi adliyeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gündem
AÜ Tıp Fakültesinde Gizli Kamera Soruşturması Başlatıldı
Akdeniz Üniversitesi'nde açığa alınan Prof. Dr. M.T.'nin odasında bulunan gizli kamera nedeniyle kamu görevinden çıkarılması önerildi. Disiplin soruşturması Yükseköğretim Kurulu'na iletildi.
Gündem
Dt Cloud, Türkiye’nin Yerli Bulut Çözümleri Sağlıyor
Dijital dönüşüm, kamu ve özel sektör için önemli bir odak haline gelirken, Türkiye'nin yerli bulut altyapısı "Bulut Vatan" projesi, dijital bağımsızlığı artırmayı amaçlıyor.
Gündem
2025 Skoda Superb: Konfor Ve Teknolojinin Yeni Tanımı
2025 Skoda Superb, şık tasarımı ve ferah iç mekanıyla lüks bir yaşam alanı sunarak sürüş deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Kullanıcı dostu teknolojileriyle dikkat çekiyor.
Gündem
Galatasaray Başkanı Özbek Icardi Ve Barış Alper Hakkında Bilgi Verdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki transfer iddialarıyla ilgili olarak Barış Alper ve Icardi üzerine açıklamalarda bulundu.