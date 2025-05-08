Haberler

Ayrıntılar Geliyor..

Tamam, ayrıntılar geldiğinde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Lütfen ileteceğiniz bilgileri paylaşın.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Mertcan Ayhan’ı almak istiyor

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerken, Kaan Ayhan'ın kardeşi Mertcan Ayhan'ı transfer etmek için çalışmalara başladı.
Haberler

Beyoğlu’nda Kardeş Kavgası Ölümlerle Sonuçlandı

Beyoğlu'nda, bir kardeşin ağabey tarafından silahla vurulması sonucu ölüm yaşandı. Olayın ardından ağabey intihar etti. Polis olay yeri incelemesi yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.