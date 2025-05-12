2 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Geliyor.. SON DAKİKA Fransız Lüksü Cüzdanları Yoruyor! Jorginho Ve Eric Dier Bedava Futbolcular Dzeko’ya “Ayrılacak mısın?” Sorusu Yöneltildi Osimhen İçin Taraftarlar Seferber Oldu Ali Koç, 85 Milyon Eur’luk Hamle Yaptı! Metni değiştirmem için ayrıntıları paylaşman gerekmektedir. Lütfen devam edin. ÖNEMLİ Haberler Bodrum’da Kıymanın Rengi Şüphe Uyandırdı Türkbükü'ndeki bir Migros şubesinde indirimli satılan kıymanın kahverengiye dönmesi, tazelik endişelerine neden oldu ve sosyal medyada tepki topladı. Haberler Ürdün Başbakanı Filistinlilere destek veriyor Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, Filistin haklarının korunması ve bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiğini ifade etti, ayrıca Gazze'deki savaşın sona ermesi ve insani yardımların önemine dikkat çekti. Daha Fazlası! Bodrum’da Kıymanın Rengi Şüphe Uyandırdı 2 dakika ÖNCE Ürdün Başbakanı Filistinlilere destek veriyor 2 dakika ÖNCE U16 Şampiyonu Bahçeşehir Koleji Oldu 2 dakika ÖNCE 2.5 Üst FK Şampiyon Oldu 2 dakika ÖNCE