Ayrıntılar Geliyor..

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Haberler

Bodrum’da Kıymanın Rengi Şüphe Uyandırdı

Türkbükü'ndeki bir Migros şubesinde indirimli satılan kıymanın kahverengiye dönmesi, tazelik endişelerine neden oldu ve sosyal medyada tepki topladı.
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Ürdün Başbakanı Filistinlilere destek veriyor

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, Filistin haklarının korunması ve bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiğini ifade etti, ayrıca Gazze'deki savaşın sona ermesi ve insani yardımların önemine dikkat çekti.

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