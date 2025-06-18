Ayrıntılar Gelmekte..

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İnegöl’de Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

İnegöl'deki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni ise belirlenemedi.
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MİLLİ Savuna Bakanı Resepsiyona Katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki Gazi Orduevi'nde Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü etkinliğine katılarak üst düzey askeri temsilcilerle bir araya geldi.

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