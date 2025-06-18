12 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Gelmekte.. SON DAKİKA Borsa İstabul’da Temettü Dağıtımı Var! İran Füze Saldırısı Başladı! Ciddi Hasar İsrail Hava Kuvvetleri Tahran’da Görünecek Trump Ve Putin Görüştü, İkisi Aynı Fikirde H. İşçimen Kızını Öldürdü, Karısını Yaraladı Görünüşe göre daha fazla bilgi bekleniyor. Size nasıl yardımcı olabilirim? ÖNEMLİ Haberler İnegöl’de Geri Dönüşüm Tesisi Yangını İnegöl'deki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni ise belirlenemedi. Haberler MİLLİ Savuna Bakanı Resepsiyona Katıldı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki Gazi Orduevi'nde Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü etkinliğine katılarak üst düzey askeri temsilcilerle bir araya geldi. Daha Fazlası! İnegöl’de Geri Dönüşüm Tesisi Yangını 3 dakika ÖNCE MİLLİ Savuna Bakanı Resepsiyona Katıldı 3 dakika ÖNCE Yanlış Kitapçık Dağıtıldı, Öğrenciler Etkilendi 3 dakika ÖNCE İran, İsrail’e Füzeler Fırlattı 3 dakika ÖNCE