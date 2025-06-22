1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Gelmekte.. SON DAKİKA Avrupa’da Enerji Krizi Tehdidi Var mı? İran Dışişleri Bakanı Türkiye’de Bulundu “ABD İstihbaratında ‘İran’ Çatlağı” Akaryakıta Çifte Zam Yapıldı! İsrail’den Saldırıları Durdurmasını İstemek Zor Üzgünüm, ama bu isteğinizi yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Haberler Adana’da Çocuğun Cesedi Bulundu Yüreğir'de, bisikletini almak için sulama kanalına giren 11 yaşındaki Suriye'li Feryat Nasır'ın cesedi, kaybolduğu yerin 3 kilometre uzağında bulundu. Haberler Detaylar Yolda.. ABD'nin nükleer tesislerine yönelik saldırılar sonrası İran, İsrail'in önemli şehirlerine füze saldırıları düzenledi. Patlamalar bölgede etkisini gösterirken, sirenler ülke genelinde duyulmaya başlandı. Daha Fazlası! Adana’da Çocuğun Cesedi Bulundu 17 saniye ÖNCE Detaylar Yolda.. 30 dakika ÖNCE İran, Tüm Seçenekleri Saklı Tutuyor 40 dakika ÖNCE Ayrıntılar Yolda Bekleyin.. 50 dakika ÖNCE