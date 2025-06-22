Ayrıntılar Gelmekte..

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Adana’da Çocuğun Cesedi Bulundu

Yüreğir'de, bisikletini almak için sulama kanalına giren 11 yaşındaki Suriye'li Feryat Nasır'ın cesedi, kaybolduğu yerin 3 kilometre uzağında bulundu.
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ABD'nin nükleer tesislerine yönelik saldırılar sonrası İran, İsrail'in önemli şehirlerine füze saldırıları düzenledi. Patlamalar bölgede etkisini gösterirken, sirenler ülke genelinde duyulmaya başlandı.

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