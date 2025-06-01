44 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Ne Zaman Gelecek? SON DAKİKA Kaldırıma Bırakılan Oyuncak Ayı Paniği “PSG Tarihi Şampiyonluk Elde Etti!” Ahmet Kutucu Galatasaray’dan ayrıldı Asgari Ücrette Ara Zam Geldi En İyi Devlet Üniversiteleri Açıklandı Lütfen metni paylaşın, size yardımcı olayım. ÖNEMLİ Haberler MİT, Özgür Altun’u Pakistan’da yakaladı Milli İstihbarat Teşkilatı, DEAŞ'ın Türk kökenli yöneticisi Abu Yasir Al Turki'yi Pakistan ile ortak operasyonla yakaladı. Terörist, Türkiye ve Avrupa'da saldırı talimatları vermekteydi. Haberler Çelik’in Tepkisi Tartışıldı, Yorumlar Yapıldı Bu hafta Magazin Bahane programında Çelik'in bir takipçisine yönelik "Cahilsin!" yanıtı gündeme geldi. 90'lar sanatçılarının müziği ve sektördeki değişimler ele alındı. Daha Fazlası! “Hamas, ABD’nin Ateşkes Teklifine Cevap Verdi.” 1 saniye ÖNCE Asiye’nin Katili Annesi Oldu 11 saniye ÖNCE MİT, Özgür Altun’u Pakistan’da yakaladı 6 dakika ÖNCE Çelik’in Tepkisi Tartışıldı, Yorumlar Yapıldı 6 dakika ÖNCE