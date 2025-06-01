Ayrıntılar Ne Zaman Gelecek?

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MİT, Özgür Altun’u Pakistan’da yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı, DEAŞ'ın Türk kökenli yöneticisi Abu Yasir Al Turki'yi Pakistan ile ortak operasyonla yakaladı. Terörist, Türkiye ve Avrupa'da saldırı talimatları vermekteydi.
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Çelik’in Tepkisi Tartışıldı, Yorumlar Yapıldı

Bu hafta Magazin Bahane programında Çelik'in bir takipçisine yönelik "Cahilsin!" yanıtı gündeme geldi. 90'lar sanatçılarının müziği ve sektördeki değişimler ele alındı.

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