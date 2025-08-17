Ayrıntılar Tekrar Geliyor

Haberler

Karaman’da Denetimler Devam Ediyor

Karaman'da jandarma tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde, tarihi eserler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi; 5 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep’te Araç Ateş Eden Şüpheliler Yakalandı

Gaziantep'te park halindeki bir araca pompalı tüfekle ateş eden iki şüpheli, güvenlik kameralarının görüntüleri sayesinde yakalandı.

