Ayrıntılar Yakında Açıklanacak..

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Elazığ’da Proje, Öğrencilerle Başladı

Elazığ'da düzenlenen etkinlikler, lise öğrencilerinin sosyal ve akademik gelişimlerine destek olmayı hedefliyor. Üç gün sürecek olan program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.
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Bursa’nın Yangınında Alevler Söndürüldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki anız yangını, buğday tarlalarına yayılarak 30 dönümlük alanda ciddi hasar verdi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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