1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yakında Açıklanacak.. SON DAKİKA Lynn Hamilton Hayatını Kaybetti Özgür Özel, Nehir Zeyrek’e Destek Oldu UAEA, İran’daki Radyasyon Seviyeleri Sabit ABD, İran’ın Nükleer Tesislerini Vurdu Avrupa’da Enerji Krizi Tehdidi Var mı? Anlaşıldı. Lütfen metni paylaşın, ben de onu talimatlarınıza göre yeniden yazayım. ÖNEMLİ Haberler Elazığ’da Proje, Öğrencilerle Başladı Elazığ'da düzenlenen etkinlikler, lise öğrencilerinin sosyal ve akademik gelişimlerine destek olmayı hedefliyor. Üç gün sürecek olan program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Haberler Bursa’nın Yangınında Alevler Söndürüldü Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki anız yangını, buğday tarlalarına yayılarak 30 dönümlük alanda ciddi hasar verdi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Daha Fazlası! Elazığ’da Proje, Öğrencilerle Başladı 6 dakika ÖNCE Bursa’nın Yangınında Alevler Söndürüldü 6 dakika ÖNCE Çin, ABD’nin İran’a Saldırısını Kınadı 6 dakika ÖNCE Elifçiler Mahallesi’nde Orman Yangını Kontrol Altında 6 dakika ÖNCE