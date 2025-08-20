Ayrıntılar Yakında Elde Edilecek

Haberler

2023 Nallıhan Spor Kulübü Unvanını Aldı

Meriç Okyay, 2023 Nallıhan Spor Kulübü MMA karşılaşmasında Emirhan Ceyhan'ı yenerek unvan kemerinin sahibi oldu. Kulüp başkanı, sporcuyu kutladı.
Aleyna Tilki, “Kırlar” Albümünü Hazırlıyor

Aleyna Tilki, 22 Ağustos'ta çıkacak "Kırlar" albümü için heyecanla bekliyor. Doğa temalı klibinin paylaşımları büyük ilgi gördü ve tarzı Jane'e benzetildi.

