Ayrıntılar Yakında Elde Edilecek..

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Oltulu İş İnsanı Kebabı İkram Etti

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Latif Albayrak, şampiyon futbolcuları Oltu cağ kebabı ile kutlayarak hemşehrilik değerlerini sporla buluşturdu.
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Reyhanlı’da Motosiklet Kazası Yaşandı

Reyhanlı ilçesinde bir motosiklet ile otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı. Kazada okuldan dönen küçük bir kız çocuğu ölümden son anda kurtuldu. O anlar kamerada kaydedildi.

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