59 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yakında Elde Edilecek.. SON DAKİKA Beşiktaş Belediyesi’nde Rüşvet Soruşturması Gözler Tcmb Faiz Açıklamasında Altın Fiyatları Yükseliyor! Rekor Kırıyor “CHP’nin Z Planı Ekrem İmamoğlu’dur” Motosiklet Çarpıştı; 3 Yara Aldı Bekliyorum. Lütfen ayrıntıları paylaşın. ÖNEMLİ Haberler Oltulu İş İnsanı Kebabı İkram Etti Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Latif Albayrak, şampiyon futbolcuları Oltu cağ kebabı ile kutlayarak hemşehrilik değerlerini sporla buluşturdu. Haberler Reyhanlı’da Motosiklet Kazası Yaşandı Reyhanlı ilçesinde bir motosiklet ile otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı. Kazada okuldan dönen küçük bir kız çocuğu ölümden son anda kurtuldu. O anlar kamerada kaydedildi. Daha Fazlası! Oltulu İş İnsanı Kebabı İkram Etti 19 dakika ÖNCE Reyhanlı’da Motosiklet Kazası Yaşandı 19 dakika ÖNCE Gaziantep’te FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı 19 dakika ÖNCE UYMSİB Başkanı, İhracatta Kayıp Olmaz 19 dakika ÖNCE