Haberler

Ayrıntılar Yakında Gelecek

Analiz yapmadan cevap veremem. Lütfen daha fazla bilgi veya metin sağla.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail’in İran’a Hava Saldırıları Toplantısı

Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantıda, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları ve hedefleri görüşüldü. Toplantıya üst düzey yetkililer katıldı.
Haberler

Karşıyaka Mezarlığı’nda Yılanlar Görüntülendi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nda çekilen görüntüler, mezarların arasında dolaşan yılanları ortaya çıkardı. Bu durum çevre sakinlerinde endişe yarattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.