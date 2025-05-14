Ayrıntılar Yakında Geliyor..

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Ankara’da Kaza Sonucu Anne Öldü

Ankara'da kontrolden giden bir aracın sondaj makinesine çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Merve Ünver ve oğlu toprağa verildi. Törende duygusal anlar yaşandı.
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Bingöl’de Zanlı Gözaltına Alındı

Bingöl'de bir cinayet ve yaralama olayı sonrasında firar eden Y.B. adlı zanlı, düzenlenen operasyonla yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

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