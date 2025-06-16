26 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yakında Geliyor SON DAKİKA Borsa İstabul’da Temettü Dağıtımı Var! İran Füze Saldırısı Başladı! Ciddi Hasar İsrail Hava Kuvvetleri Tahran’da Görünecek Trump Ve Putin Görüştü, İkisi Aynı Fikirde H. İşçimen Kızını Öldürdü, Karısını Yaraladı Bekliyorum. Lütfen ayrıntıları paylaşın. ÖNEMLİ Haberler Asfalt Çalışmaları Eflani’de Devam Ediyor Karabük'te Eflani ilçesindeki köy yollarına sıcak karışım asfalt serimi yapılıyor. AK Parti temsilcileri, çalışmaların durumunu yerinde gözlemleyerek kırsal ulaşımın önemine vurgu yaptı. Haberler Yahyalı’da Traktör Uçuruma Düştü Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Traktörün uçuruma düşmesi sonucunda yaralılar hastaneye sevk edildi. Daha Fazlası! Asfalt Çalışmaları Eflani’de Devam Ediyor 3 dakika ÖNCE Yahyalı’da Traktör Uçuruma Düştü 3 dakika ÖNCE Düzce’de 7 uyuşturucu satıcısı tutuklandı 3 dakika ÖNCE Düzce Trafik Denetimleri Kesinlikle Sıfır Tolerans 3 dakika ÖNCE