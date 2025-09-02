Ayrıntılar Yakında Paylaşılacak..

Haberler

Barışa Çağrı Sergisi Açıldı

Antalya Sanatçılar Derneği, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında 'Barışa Çağrı' sergisini sanatseverlere sunarak dünya barışına dikkat çekmeyi amaçladı. Sergide 30 eser yer alıyor.
Malatya’da Tır-Traktör Kazası: 1 Yaralı

Malatya-Kayseri karayolunda arıza nedeniyle duran tıra çarpan traktör sürücüsü yaralanarak hastaneye sevk edildi.

