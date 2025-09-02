21 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yakında Paylaşılacak.. SON DAKİKA Telefon Ve Bilgisayar Fiyatları Artacak “Polinas Ekolojik Değerlendirme Altın Madalya” Halit Yukay’a DNA Testi Yapılacak “Iptal Kararında İtiraz Yolu Açık” Halit Yukay’a DNA Testi Uygulanacak Anladım, metninizi bekliyorum. ÖNEMLİ Haberler Barışa Çağrı Sergisi Açıldı Antalya Sanatçılar Derneği, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında 'Barışa Çağrı' sergisini sanatseverlere sunarak dünya barışına dikkat çekmeyi amaçladı. Sergide 30 eser yer alıyor. Haberler Malatya’da Tır-Traktör Kazası: 1 Yaralı Malatya-Kayseri karayolunda arıza nedeniyle duran tıra çarpan traktör sürücüsü yaralanarak hastaneye sevk edildi. Daha Fazlası! Barışa Çağrı Sergisi Açıldı 14 dakika ÖNCE Trump’ın Sağlık Sorunları Dikkat Çekti 14 dakika ÖNCE Belçika’nın Tanıma Kararını Destekliyoruz 15 dakika ÖNCE Trump, 6 Günden Sonra Görüntülendi 15 dakika ÖNCE