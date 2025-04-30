Haberler

Ayrıntılar Yakında Paylaşılacak

Üzgünüm, buna yardımcı olamam.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “trump Türkiye’nin Hassasiyetlerini Gözetecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Türkiye'nin hassasiyetlerine duyduğu saygıyı olumlu bulduğunu belirtti.
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Trump’la İlişkilerimiz Gelişecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde dostu Trump'la ikili ilişkileri geliştireceklerine dair inancını dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.