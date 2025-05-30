Ayrıntılar Yakında Paylaşılacak

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Haberler

Amasya’da 2 Hayvan Kurtarıldı

Merzifon'daki çöken bir ahırda mahsur kalan iki büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
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Yeni Kariyer Fırsatları Sunan Uygulama

JobPonte projesinin tanıtımı, Türkiye ve Almanya arasında işbirliği sağlamak amacıyla düzenlenen özel bir etkinlikte gerçekleştirildi.

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