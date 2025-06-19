57 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yakında Sunulacak.. SON DAKİKA Borsa İstabul’da Temettü Dağıtımı Var! İran Füze Saldırısı Başladı! Ciddi Hasar İsrail Hava Kuvvetleri Tahran’da Görünecek Trump Ve Putin Görüştü, İkisi Aynı Fikirde H. İşçimen Kızını Öldürdü, Karısını Yaraladı Bu isteğe cevaben bir metin hazırlayamıyorum. Lütfen başka bir istekte bulunun. ÖNEMLİ Haberler Mide Balonu Operasyonu İhmal Sonucu Mersin'de mide balonu taktıran 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül, operasyon sırasında hayatını kaybetti. Hatalı müdahale sonucu doktor tutuklandı. Haberler Ahmet Özkan’ın Evi Yangında Yandı Antalya'nın Serik ilçesinde yangın sonucu evini ve 86 bin lirasını kaybeden 80 yaşındaki Ahmet Özkan'a Merkez Bankası 60 bin TL yardımda bulundu. Özkan ve eşi, yeni bir konut arayışında. Daha Fazlası! Mide Balonu Operasyonu İhmal Sonucu 6 dakika ÖNCE Ahmet Özkan’ın Evi Yangında Yandı 6 dakika ÖNCE Gayrimenkul Sektöründe 2025 Gelişmeleri Değerlendirildi 6 dakika ÖNCE Amasya Festivali’nde Türk Okçuluğu Gösterisi Yapıldı 6 dakika ÖNCE