Ayrıntılar Yakında Sunulacak..

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Mide Balonu Operasyonu İhmal Sonucu

Mersin'de mide balonu taktıran 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül, operasyon sırasında hayatını kaybetti. Hatalı müdahale sonucu doktor tutuklandı.
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Ahmet Özkan’ın Evi Yangında Yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde yangın sonucu evini ve 86 bin lirasını kaybeden 80 yaşındaki Ahmet Özkan'a Merkez Bankası 60 bin TL yardımda bulundu. Özkan ve eşi, yeni bir konut arayışında.

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